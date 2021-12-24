По Dark Souls выйдет официальная настольная ролевая игра

FromSoftware и Steamforged Games анонсировали выход первой официальной настольной ролевой игры по Dark Souls.

https://twitter.com/SteamforgedLtd/status/1473684757661638656

Пока что нет никаких подробностей — кроме небольшого тизера и описания. Оно гласит, что героям предстоит узнать тайны королевства Лотрик. По всей видимости, игроки возьмут на себя роли Негорящих. Детали обещают представить в ближайшее время, а пока на сайте можно оставить почту для новостей.

Steamforged Games специализируется на настолках по компьютерным франшизам. Например, она выпускала игру с миниатюрами по Horizon Zero Dawn. И она же выпускала ранее настольные игры по вселенным FromSoftware.

В последние пару-тройку лет настольных ролевых игр по франшизам становится всё больше. Скажем, Hobby World запустил в работу локализацию игры по «Дюне» и по видеоиграм Dishonored и Fallout. На Kickstarter огромную сумму собрала игра по «Аватару».

А в духе Dark Souls (но не по лицензии) уже ранее выходили игры. Среди них, например, отечественная «Книга Пепла» на правилах Fate Core и Fragged Aeternum (использует правила семейства Fragged).