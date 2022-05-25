По роману «Слуга Божий» Яцека Пекары делают игру

Студия The Dust S.A. анонсировала игру I, The Inquisitor по мотивам романа в жанре темного фэнтези «Слуга Божий» Яцека Пекары.
Это будет экшен-RPG с элементами детектива, действие которой развернется в альтернативном Средневековье — через 1,5 тысячи лет после неудачного распятия Иисуса. Тот вместо того, чтобы умереть, вырвался на свободу и обрушил свою ярость на всех неверующих.
В центре сюжета будет инквизитор Мортимер Маддердин, который отправляется в город Кенигштайн и расследуют череду загадочных преступлений.
По словам разработчиков, боевая система будет напоминать таковую из Assassin’s Creed и серии Batman Arkham. А главный герой будет собирать улики (с применением силы) и постоянно делать выборы.
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