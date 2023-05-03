По «Вавилону 5» выйдет мультфильм. Его написал Дж. Майкл Стражински, автор оригинала

Продюсер и сценарист Дж. Майкл Стражински рассказал, что по вселенной его научно-фантастического сериала выйдет анимационный фильм.

Пока что никаких подробностей, кроме фотографии сценария, Стражински не привёл — названия тоже пока не раскрыли. Зато известно, что мультфильм уже почти готов, а работали над ними Warner Bros. Animation и WB Home Entertainment (занимались мультфильмами по комиксам DC).

Все детали обещает раскрыть на следующей неделе. Стражински описывает фильм как «душевное любовное послание всем фанатам».

Ранее Стражински планировал перезапуск для канала The CW, но в итоге проект так и не запустили в работу.