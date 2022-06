По «Властелину колец» анонсировали игру про возвращение гномов в Морию

Студия Free Range Games и издательство North Beach Games совместно с Middle-earth Enterprises анонсировали новую игру по «Властелину колец» под названием Lord of the Rings: Return to Moria.

Игра во вселенной Дж. Р. Р. Толкина повествует о группе гномов, которых Гимли призывает отправиться в их древнюю родину Морию. Чтобы восстановить былое величие, гномы должны будут восстановить Кхазад-Дум — очистить подземелья от орков и других врагов, а также добывать драгоценности и металлы — железо, золото, кварц, мифрил и строить здания.

Проходить игру можно будет как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе на восьмерых — игроки могут исследовать процедурно-генерируемое гномье царство Мория. В подземельях их ждут артефакты и древние тайны, с помощью которых можно добыть и создать легендарные гномьи доспехи и оружие для битв. Кроме того, для строительства можно будет изучать новые технологии и сооружать специальные машины.