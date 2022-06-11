По «Властелину колец» анонсировали игру про возвращение гномов в Морию

Студия Free Range Games и издательство North Beach Games совместно с Middle-earth Enterprises анонсировали новую игру по «Властелину колец» под названием Lord of the Rings: Return to Moria.
Игра во вселенной Дж. Р. Р. Толкина повествует о группе гномов, которых Гимли призывает отправиться в их древнюю родину Морию. Чтобы восстановить былое величие, гномы должны будут восстановить Кхазад-Дум — очистить подземелья от орков и других врагов, а также добывать драгоценности и металлы — железо, золото, кварц, мифрил и строить здания.
Проходить игру можно будет как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе на восьмерых — игроки могут исследовать процедурно-генерируемое гномье царство Мория. В подземельях их ждут артефакты и древние тайны, с помощью которых можно добыть и создать легендарные гномьи доспехи и оружие для битв. Кроме того, для строительства можно будет изучать новые технологии и сооружать специальные машины.
Главная геймплейная механика игры — это выживание; чтобы уцелеть, игрокам придётся охотиться и накапливать еду и другие ресурсы, строить и исследовать бездонные шахты, а также следить за уровнем температуры, сна и шума, которое может вызвать таинственные угрозы.
Игра Lord of the Rings: Return to Moria выйдет весной 2023 года и будет доступна на РС только в магазине Epic Games.
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