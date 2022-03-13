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    Новости

    Победители анимационной премии «Энни» — «Аркейн» и «Митчеллы против машин»

    13 марта 2022
    13.03.2022
    233
    1 минута на чтение
    Победители анимационной премии «Энни» — «Аркейн» и «Митчеллы против машин»

    Стали известны победители 49-й премии «Энни», которую ежегодно вручает Американская ассоциация мультипликаторов. Больше всего наград забрали проекты Netflix — нашумевший сериал «Аркейн» и мультфильм «Митчеллы против машин». 

    Помимо этого, отдельные «Энни» «Аркейн» получил за  FX-анимацию, дизайн, режиссуру, раскадровку, сценарий, анимацию персонажей и другое. «Митчеллы против машин» собрали чуть меньше, но аналогичные награды как полнометражная картина.

    «Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии:

    • Лучший мультсериал для широкой зрительской аудитории

    • Лучшая FX-анимация сериала

    • Лучшая анимация персонажей сериала

    • Лучший дизайн персонажей сериала

    • Лучшая режиссура сериала

    • Лучшая раскадровка сериала

    • Лучшая работа художника-постановщика

    • Лучшее озвучивание сериала

    • Лучший сценарий сериала

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    «Митчеллы против машин» победили в номинациях для полнометражной аниации:

    • Лучшая полнометражная картина

    • Лучшее озвучивание фильма

    • Лучший дизайн персонажей фильма

    • Лучшая работа художника-постановщика в фильме

    • Лучшая FX-анимация фильма

    • Лучшая режиссура фильма

    • Лучший сценарий фильма

    • Лучший монтаж фильма

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    Победы в других номинациях:

    • Лучшая раскадровка фильма — «Энканто»

    • Лучшая анимация персонажей фильма — «Энканто»

    • Лучший саундтрек фильма — «Энканто»

    • Лучший монтаж сериала — «Что, если?..»

    • Лучший инди-мультфильм — «Побег»

    • Лучшая анимация персонажа в live-action фильме — «Шан-Чи и легенда десяти колец»

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