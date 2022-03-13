Победители анимационной премии «Энни» — «Аркейн» и «Митчеллы против машин»

Стали известны победители 49-й премии «Энни», которую ежегодно вручает Американская ассоциация мультипликаторов. Больше всего наград забрали проекты Netflix — нашумевший сериал «Аркейн» и мультфильм «Митчеллы против машин».
Помимо этого, отдельные «Энни» «Аркейн» получил за FX-анимацию, дизайн, режиссуру, раскадровку, сценарий, анимацию персонажей и другое. «Митчеллы против машин» собрали чуть меньше, но аналогичные награды как полнометражная картина.
«Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии:
• Лучший мультсериал для широкой зрительской аудитории
• Лучшая FX-анимация сериала
• Лучшая анимация персонажей сериала
• Лучший дизайн персонажей сериала
• Лучшая режиссура сериала
• Лучшая раскадровка сериала
• Лучшая работа художника-постановщика
• Лучшее озвучивание сериала
• Лучший сценарий сериала
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«Митчеллы против машин» победили в номинациях для полнометражной аниации:
• Лучшая полнометражная картина
• Лучшее озвучивание фильма
• Лучший дизайн персонажей фильма
• Лучшая работа художника-постановщика в фильме
• Лучшая FX-анимация фильма
• Лучшая режиссура фильма
• Лучший сценарий фильма
• Лучший монтаж фильма
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Победы в других номинациях:
• Лучшая раскадровка фильма — «Энканто»
• Лучшая анимация персонажей фильма — «Энканто»
• Лучший саундтрек фильма — «Энканто»
• Лучший монтаж сериала — «Что, если?..»
• Лучший инди-мультфильм — «Побег»
• Лучшая анимация персонажа в live-action фильме — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
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