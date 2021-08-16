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    Новости

    Подробности комикса по сборнику Джорджа Мартина «Путешествие Тафа»

    16 августа 2021
    16.08.2021
    1125
    1 минута на чтение

    Джордж Мартин у себя в блоге поделился подробностями комикс по сборнику научно-фантастических рассказов «Путешествие Тафа» из цикла «Тысяча миров».

    Мартин закрыл сделку с издательствами Ten Speed Press и Random House по поводу комикса «Путешествие» (Voyaging), будущей адаптации рассказа «Чумная звезда». Это первый рассказ из цикла, но не по дате публикации, а по хронологии.

    Адаптацией займётся Райа Голден, которая и ранее работала с писателем. Она написала комикс по рассказу «Человек с мясной фабрики» (Meathouse Man), за что даже получила номинацию на «Хьюго». Кроме того, она занималась комиксом по сериалу Starport («Звёздный порт»), который так и не был запущен в производство в 90-х. Мартин писал сценарий для пилота.

    Голден говорит, что вряд ли проект успеет выйти до 2023-го. Мартин накидает сценарий, Голден займётся адаптацией и рисунком, а помогать ей будет художница Энн Марселлино (Jim Henson’s The Dark Crystal: A Discovery Adventure). Голден подчёркивает, что первый том будет лишь введением во вселенную «Тысяча миров», и если всё получится, то издательство закажет адаптации последующих рассказов.

    Вот как выглядит тестовый дизайн и покрас персонажей:

    Фантастический сборник Джорджа Мартина «Путешествие Тафа» адаптирует в формате комикса

    А вот пара работ Марселлино:

    Фантастический сборник Джорджа Мартина «Путешествие Тафа» адаптируют в формате комикса 2 Фантастический сборник Джорджа Мартина «Путешествие Тафа» адаптируют в формате комикса 1 Фантастический сборник Джорджа Мартина «Путешествие Тафа» адаптируют в формате комикса

    В эту же вселенную входит и рассказ «Летящие сквозь ночь», экранизированный в формате сериала в 2018-м. Шоу закрыли после первого сезона.

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