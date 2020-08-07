Подводный извиняется перед Старлайт в отрывке из второго сезона «Пацанов»

Amazon выложил отрывок из второго сезона «Пацанов», действие которого разворачивается после вероломного убийства кита героями сериала.

В ролике Подводный встречается с членами Семерки, жалуется Хоумлендеру на «террористов» и просит прощения у Старлайт. Та, впрочем, не желает о нем даже слышать.

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.