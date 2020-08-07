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    Новости

    Подводный извиняется перед Старлайт в отрывке из второго сезона «Пацанов»

    7 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    07.08.2020
    934
    0 минут на чтение
    Подводный извиняется перед Старлайт в отрывке из второго сезона «Пацанов»

    Amazon выложил отрывок из второго сезона «Пацанов», действие которого разворачивается после вероломного убийства кита героями сериала.

    В ролике Подводный встречается с членами Семерки, жалуется Хоумлендеру на «террористов» и просит прощения у Старлайт. Та, впрочем, не желает о нем даже слышать.

    Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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