Подводный извиняется перед Старлайт в отрывке из второго сезона «Пацанов»

Amazon выложил отрывок из второго сезона «Пацанов», действие которого разворачивается после вероломного убийства кита героями сериала.
В ролике Подводный встречается с членами Семерки, жалуется Хоумлендеру на «террористов» и просит прощения у Старлайт. Та, впрочем, не желает о нем даже слышать.
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.
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Премьера намечена на 4 сентября.
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