Похоже, новая Mortal Kombat станет перезапуском серии

10 мая студия NetherRealm поделилась тизером новой части Mortal Kombat, который сопровождается текстом: «Время почти пришло».

Судя по ролику, в котором стрелка часов после цифры 11 перескакивает сразу на 1, следующая игра в серии может стать перезапуском.

Вскоре после этого инсайдер billbil-kun, неоднократно делившийся информацией по Mortal Kombat, рассказал, что новая часть будет называться Mortal Kombat.

Игра пропустит предыдущее поколение консолей и выйдет только на PS5, XSX/S, ПК и Nintendo Switch.

Windows Central, в свою очередь, сообщил, что релиз состоится в сентябре этого года. А в набор первых DLC войдут гостевые персонажи из других франшиз Warner Bros. вроде Миротворца и Хоумлендера.

Возможно, Mortal Kombat 1 анонсируют на презентации State of Play, которая, если верить слухам, пройдет в мае.