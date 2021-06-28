Поклонник Marvel заметил изменения в сцене после титров «ВандыВижен»

В сети широко разошёлся пост одного поклонника Marvel. На реддите он опубликовал отрывок из сцены после титров из сериала «ВандаВижен», в котором заметил кое-какие изменения по сравнению с премьерной версией.

Прежде всего, зритель обратил внимание на странный силуэт с плащом. Другие фанаты предположили, что это может быть астральная проекция Доктора Стрэнджа, которого так и не дождались в самом сериале.

На версию с волшебником указывает ещё и то, что в титрах появилось упоминание темы Доктора Стрэнджа за авторством композитора Майкла Джаккино. Судя по всему, в финале эпизода действительно играет изменённая тема из картины.

Ну а самые внимательные увидели, что пейзаж тоже немного да отличается.

Как бы там ни было, о связи Доктора Стрэнджа и Ванды узнаем в следующем году, когда выйдет «В Мультивселенной Безумия». Релиз запланирован на 25 марта.