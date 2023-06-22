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    Новости

    Полнометражный фильм Metalocalypse: Army of the Doomstar выйдет 22 августа

    22 июня 2023
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    22.06.2023
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    Adult Swim опубликовал трейлер Metalocalypse: Army of the Doomstar — полнометражного фильма, который завершит историю мультсериала Metalocalypse и вымышленной группы Dethklok спустя почти десять лет после выхода последнего эпизода.

    В картине вокалисту Нэйтану предстоит преодолеть величайшее композиторское испытание, что позволит спасти группу и целый мир от Металлопокалипсиса. А для этого им предстоит найти и сыграть Песню Спасения.

    Сатирический мультсериал с чёрным юмором «Металлоапокалипсис» о приключениях вымышленной дэт-метал группы Dethklok стартовал на Adult Swim в 2006 году. Персонажей для мультсериала озвучивали звёзды метал-сцены вроде Metallica, Arch Enemy, Cannibal Corpse и других. Всего вышло 61 серия и один спецэпизод (рок-опера) The Doomstar Requiem, который показали в 2013-м. Повествование оборвали на полуслове, и теперь Army of the Doomstar завершит историю группы.

    Параллельно мультсериалу команда с Брендоном Смоллом выпустила три альбома Dethklok, с которыми несколько раз выступала на концертах. В поддержку Army of the Doomstar выйдет и четвёртый альбом — Dethalbum IV. С ним Смолл с другими музыкантами отправится в небольшой тур — вместе с группой Babymetal.

    Премьера намечена на 22 августа. В этот фильм выйти на Blu-ray и цифровых носителях.

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