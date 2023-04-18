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    Новости

    Полнометражный мультфильм по Metalocalypse выйдет в 2023-м

    18 апреля 2023
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    18.04.2023
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    Полнометражный мультфильм по Metalocalypse выйдет в 2023-м

    Спустя десять лет после закрытия мультсериал «Металлоапокалипсис» всё же завершится — в формате полнометражного мультфильма Metalocalypse: Army of the Doomstar. Об этом пишет создатель проекта Брендон Смолл.

    По сюжету, вокалисту Нэйтану предстоит преодолеть величайшее композиторское испытание. Для этого ему предстоит перешагнуть через собственное эго — только так он сможет спасти группу, предотвратить Металлопокалипсис и остановить господина Салация.

    Сатирический мультсериал с чёрным юмором «Металлоапокалипсис» о приключениях вымышленной дэт-метал группы Dethklok стартовал на Adult Swim в 2006 году. Персонажей для мультсериала озвучивали звёзды метал-сцены вроде Metallica, Arch Enemy, Cannibal Corpse и других. Всего вышло 61 серия и один спецэпизод (рок-опера) The Doomstar Requiem, который показали в 2013-м. Повествование оборвали на полуслове, и теперь Army of the Doomstar завершит историю группы.

    Параллельно мультсериалу команда с Брендоном Смоллом выпустила три альбома Dethklok, с которыми несколько раз выступала на концертах. В поддержку Army of the Doomstar выйдет и четвёртый альбом — Dethalbum IV. С ним Смолл с другими музыкантами отправится в небольшой тур — вместе с группой Babymetal.

    Точной даты выхода мультфильма пока нет, он ожидается в 2023-м.

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