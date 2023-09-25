Посмотрите трейлер Dungeons & Kittens — мультсериала про фэнтези-котиков

В конце сентября в сети появился трейлер Dungeons & Kittens — мультсериала про антропоморфных котиков, который вдохновлён фэнтезийными вселенными настольных и ролевых игр.

В центре повествования окажется команда персонажей котиков-приключенцев, которых изгнали из родного царства, и теперь они должны отыскать древнее сокровище, которое позволит им вернуться назад. Мультсериал нацелен преимущественно на детей, хотя авторы постарались опираться на все популярные клише жанра. Они также считают, что основное очарование Dungeons & Kittens не только в визуальном стиле, но и в ощущении действительно большого мира для персонажей. Всего в первом сезоне планируется 13 эпизодов.

Проектом занимается французская студия Watch Next, которая представила проект на Cartoon Forum, где права на мультсериал приобрела французская же телевещательная компания France Televisions.

Правда, Variety отмечает, что готов проект будет лишь к 2025 году.

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