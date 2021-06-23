Постановщица «Локи» прокомментировали ориентацию бога обмана

Режиссер третьего эпизода «Локи» Кейт Херрон подтвердила, что главный герой в исполнении Тома Хиддлстона бисексуал — и теперь это канон для киновселенной Marvel.

На это намекает сам главный герой в новой серии, когда говорит, что его интересуют как принцессы, так и принцы.

По словам постановщицы, ей было важно отразить в сериале ориентацию бога обмана, поскольку это важная часть персонажа.

С того момента, как я присоединилась, мне было важно показать, что Локи — бисексуал. Это часть его личности. И моей личности тоже. Знаю, что это небольшой шаг. Но я очень рада, что теперь это часть канона в MCU.

Всего в «Локи» будет шесть эпизодов.