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    Постановщица «Локи» прокомментировали ориентацию бога обмана

    23 июня 2021
    23.06.2021
    1973
    0 минут на чтение
    Постановщица «Локи» прокомментировали ориентацию бога обмана 1

    Режиссер третьего эпизода «Локи» Кейт Херрон подтвердила, что главный герой в исполнении Тома Хиддлстона бисексуал — и теперь это канон для киновселенной Marvel.

    На это намекает сам главный герой в новой серии, когда говорит, что его интересуют как принцессы, так и принцы.

    По словам постановщицы, ей было важно отразить в сериале ориентацию бога обмана, поскольку это важная часть персонажа.

    С того момента, как я присоединилась, мне было важно показать, что Локи — бисексуал. Это часть его личности. И моей личности тоже. Знаю, что это небольшой шаг. Но я очень рада, что теперь это часть канона в MCU.

    Всего в «Локи» будет шесть эпизодов.

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