Постановщик «Земли вампиров» экранизирует книгу Стивена Кинга «Почти как „бьюик“»

И снова с вами наша нерегулярная рубрика «экранизации Стивена Кинга».
В 2018-м мы в нашем большом списке грядущих адаптаций произведений Короля Ужасов упоминали, что в Голливуде взялись экранизировать роман «Почти как „бьюик“» (From a Buick 8). С тех пор никаких новостей о книге не было, и, как оказалось, права на адаптацию в итоге перекупили.
Актёр Томас Джейн (сериал «Пространство», а также другие адаптации Кинг — «Ловец снов», «Мгла», «1922») вместе с продюсером Кортни Лорен Пенн и сценаристом Уильямом Брентом Беллом (он закреплён за фильмом с 2018-го, поставил хоррор «Кукла») всё-таки взялись за адаптацию. Как рассказал Джейн, кресло режиссёра занял Джим Микл («Земля вампиров», «В тени луны»).
Роман «Почти как „бьюик“» напоминает другую историю Кинга про мистические машины — «Кристина», по которой Джон Карпентер снял одноимённый фильм. Сюжет разворачивается в небольшом городке Сталтер, Пенсильвания. Из-за несчастного случая с пьяным водителем погибает местный полицейский Керт Уилкокс. Его сын Нед берётся за расследование, и улики приводят его в гараж отдела полиции, где много лет стоит загадочный автомобиль, похожий на «Бьюик Роудмастер» 1958 года выпуска. Машина скрывает множество тайн: вместо руля у неё колесо, а аккумулятор ни к чему не подключён. По какой-то причине полицейские очень боятся этой машины и никому о ней не говорят.
Ранее адаптацию хотели поставить ещё в 2005-м — сам Джордж Ромеро. Но в итоге фильм так и не увидел свет.
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