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    Постер и кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma от Netflix

    15 июля 2020
    Кот-император
    15.07.2020
    1923
    0 минут на чтение

    Netflix показал постер и первые кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma — это адаптация одноимённой экшен-RPG от Capcom.

    Сериал анонсировали ещё в марте 2019-го — вместе с аниме-фильмом по «Видоизменённому углероду», продолжением «Призрака в доспехах», адаптациями манг Spriggan и Supercrooks и оригинальным проектом Vampire in the Garden.

    Завязка Dragon’s Dogma осталась прежней — жуткий дракон крадёт сердце главного героя, но тот почему-то не погибает. Он находит в себе силы и отправляется за сердцем.

    Постер и кадры аниме-сериала Dragon's Dogma от Netflix 2

    Режиссёр Dragon’s Dogma — Синъя Сугай (Walking Meat), сценарист — Курасуми Сунаяма (Tengen Toppa Gurren Lagann).

    Постер и кадры аниме-сериала Dragon's Dogma от Netflix 4 Постер и кадры аниме-сериала Dragon's Dogma от Netflix 3 Постер и кадры аниме-сериала Dragon's Dogma от Netflix 1 Постер и кадры аниме-сериала Dragon's Dogma от Netflix

    Все эпизоды выйдут 17 сентября.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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