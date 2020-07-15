Постер и кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma от Netflix

Netflix показал постер и первые кадры аниме-сериала Dragon’s Dogma — это адаптация одноимённой экшен-RPG от Capcom.

Сериал анонсировали ещё в марте 2019-го — вместе с аниме-фильмом по «Видоизменённому углероду», продолжением «Призрака в доспехах», адаптациями манг Spriggan и Supercrooks и оригинальным проектом Vampire in the Garden.

Завязка Dragon’s Dogma осталась прежней — жуткий дракон крадёт сердце главного героя, но тот почему-то не погибает. Он находит в себе силы и отправляется за сердцем.

Режиссёр Dragon’s Dogma — Синъя Сугай (Walking Meat), сценарист — Курасуми Сунаяма (Tengen Toppa Gurren Lagann).

Все эпизоды выйдут 17 сентября.