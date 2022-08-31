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    Праздник кинематографа или настоящая катастрофа? Что думают критики о «Кольцах власти»

    31 августа 2022
    31.08.2022
    1990
    1 минута на чтение
    Праздник кинематографа или настоящая катастрофа? Что думают критики о «Кольцах власти»

    В сети появились первые обзоры «Властелина колец: Кольца власти» от крупных изданий. Им дали посмотреть только две первые серии. И мнения критиков разделились

    Одни называют сериал от Amazon праздником кинематографа, а другие — настоящей катастрофой.

    На сайте Metacritic у «Колец власти» сейчас 71 балл из 100 возможных.

    Collider:

    Сериал сочетает в себе то, что мы полюбили в современном фэнтези вроде «Игры престолов» с множеством героев, и глубину вселенной Толкина.

    Empire:

    Щедрые и размашистые «Кольца власти» вкладывает деньги в свои уста. К персонажам надо привыкнуть, но есть все признаки того, что оно того стоит.

    The Guardian:

    Темп повествования сильно скачет. Либо мы видим удивительные боевые сцены. Либо сериал надолго останавливается на разговоре или осмысленном взгляде. Но все это придирки. Зрелище побеждает. Это чрезвычайно приятный сериал. Настоящие праздник кинематографа.

    Entertaniment Weekly:

    Сериал — настоящая катастрофа упущенного потенциала, жертва безграничных возможностей великолепной вселенной на алтаре блокбастерного отчаяния.

    Премьера первых двух эпизодов состоится 2 сентября.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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