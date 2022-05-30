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    Новости

    Продолжается предзаказ на издание артбука Marvel «Искусство Эда Макгиннесса. Дэдпул и его удивительные друзья»

    30 мая 2022
    30.05.2022
    360
    0 минут на чтение

    На CrowdRepublic продолжается сбор средств в рамках предзаказа по изданию артбука Marvel «Искусство Эда Макгиннесса. Дэдпул и его удивительные друзья».

    Артбук посвящён творчеству художника Эда Макгиннесса, который известен по работе над комиксами про Дэдпула и Людей Икс. В книгу вошли иллюстрации, наброски, комментарии, история эволюции персонажей, примеры обложек и разворотов, а также многое другое! Книгу выпускает издательство «Лев».

    Примеры разворотов

    Продолжается предзаказ на издание артбука Marvel «Искусство Эда Макгиннесса. Дэдпул и его удивительные друзья» 2 Продолжается предзаказ на издание артбука Marvel «Искусство Эда Макгиннесса. Дэдпул и его удивительные друзья» 1

    Ранние пташки почти закончились, осталась последняя. А ещё в рамках предзаказа можно приобрести книги «Кто есть кто во вселенной Marvel», «Секретные файлы Ваканды» и энциклопедию «Музей Marvel».

    Кампания завершится к концу июня, книги обещают отправить в августе.

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