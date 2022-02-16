Джей Джей Абрамс в презентации Paramount для инвесторов объявил, что студия всё-таки планирует выпустить ещё один фильм по франшизе «Звёздный путь» — причём речь идёт о продолжении «Бесконечности», то есть про «временную линию Кельвина».

Похоже, компания смогла если не договориться, то как минимум уже ведёт переговоры с основным актёрским составом, который было сложно собрать из-за занятости. Если всё получится, то к своим ролям вернутся Крис Пайн (капитан Кирк), Закари Куинто (Спок), Зои Салдана (Ухура), Карл Урбан (Маккой), Джон Чо (Сулу) и Саймон Пегг («Скотти»). Пока неизвестно, как именно студия поступит с персонажем Антона Ельчина, который сыграл Чехова.

Режиссёром картины назначен Мэтт Шекман («ВандаВижен»). Производством займётся Bad Robot Джей Джей Абрамса, который выступает продюсером. Сценарий написали Джош Фридман («Аватар 2») и Кэмерон Сквирз («ВандаВижен») на основе черновика Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница») и Женевы Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»).

Сейчас новый «Звёздный путь» в графике релизов стоит на декабрь 2023-го. Поскольку у компании пока нет даже съёмочного графика, то можно ожидать сдвига даты.