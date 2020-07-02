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    Новости

    Продолжения мультфильма «Карлсон» не будет — «Союзмультфильм» не договорился с наследниками Линдгрен

    2 июля 2020
    Кот-император
    02.07.2020
    3880
    2 минут на чтение
    Продолжения мультсериала «Карлсон» не будет — «Союзмультфильм» не договорился с наследниками Линдгрен

    Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва в программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» рассказала о проблемах студии в области авторских прав.

    По её словам, с момента возрождения студии в 2017-м им удалось вернуть более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов «золотой коллекции». Но есть как минимум два образа, с которыми ситуацию пока не удаётся решить. Это Карлсон из сказок Астрид Линдгрен и Чебурашка.

    До сих пор нам не вернулась одна важная категория прав — это эфирное телевидение. Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти. Еще у нас не урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у наследников Астрид Линдгрен своё представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. Российского продолжения «Карлсона» не будет. При этом Россия — единственная страна, где из Карлсона смогли сделать эмпатичного персонажа, вредного, но абсолютно позитивного, которого все любят. Нигде больше — в других странах, где покупались лицензии — это не удалось.

    Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцева вышел в 1968 году. Главные роли в нём озвучили Клара Румянова и Василий Ливанов. Спустя два года состоялась премьера продолжения — «Карлсон вернулся».

    А что касается образа Чебурашки, то права — после продажи 16 лет назад прошлым руководством — так и не удалось вернуть. Слащёва уже рассказывала, что возникли разногласия по поводу срока действия договора и его условий. Одна из сложностей — договор составлен по японскому законодательству, а значит, все разбирательства должны проходить в Японии.

    Самое неприятное в этом то, что они продают «Чебурашку» только в Японии и, может быть, еще в нескольких азиатских странах, но держат права на весь мир. Из-за этого мы не можем выходить ни в Европу, ни в Северную, ни в Латинскую Америку.

    Слащёва добавила, что студия обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко — чтобы поднять вопрос на межправительственных комиссиях между Россией и Японией.

    «Союзмультфильм» готовит несколько новых мультсериалов со старыми персонажами. Так, компания собирается выпустить серии «Ну, погоди!» (первый эпизод — уже в конце лета) и про попугая Кешу. А ранее начала показывать новое «Простоквашино» и «Умку».

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     Кот-император |  18.06.2020 |  20 291

    Генпродюсер подчеркнула, что грядущий мультсериал рассчитан на детей шести-восьми лет.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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