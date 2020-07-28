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    Новости

    Проклятый таймлайн: Росгвардия записала кавер на заглавную тему The Last of Us

    28 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    28.07.2020
    2275
    0 минут на чтение
    Проклятый таймлайн: Росгвардия записала кавер на заглавную тему The Last of Us 1

    Росгвардия неожиданно записала оркестровый кавер на заглавную музыкальную тему The Last of Us, которую сочинил Густаво Сантаолалья.

    А вместе с этим федеральная служба выпустила клип, сюжет которого разворачивается в мрачном будущем, где мир пришел в упадок в результате вирусной инфекции.

    В ролике отец рассказывает сыну историю из прошлого: как спецназ Росгвардии спасает маленького мальчика и возвращает его родителям.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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