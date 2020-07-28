Проклятый таймлайн: Росгвардия записала кавер на заглавную тему The Last of Us

Росгвардия неожиданно записала оркестровый кавер на заглавную музыкальную тему The Last of Us, которую сочинил Густаво Сантаолалья.
А вместе с этим федеральная служба выпустила клип, сюжет которого разворачивается в мрачном будущем, где мир пришел в упадок в результате вирусной инфекции.
В ролике отец рассказывает сыну историю из прошлого: как спецназ Росгвардии спасает маленького мальчика и возвращает его родителям.
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