Прототип космического корабля Starship взорвался при проверке вертикального способа посадки

Во время испытания прототип ракеты Starship, разработанный SpaceX, взорвался при попытке вертикальной посадки. Трансляцию запуска можно посмотреть на YouTube-канале компании.

Прототип SN8 поднялся на 12,5 километра, выключил двигатели и начал спуск. Когда аппарат приблизился к земле, то он снова включил двигатели, но заработали только два из трёх. Ракета развернулась вниз хвостом, начала снижение и взорвалась, как только коснулась площадки.

SpaceX написала в твиттере, что всё случилось из-за того, ракетный двигатель Raptor аварийно прекратил работу. Илон Маск похвалил команду, подчеркнув, что во время миссии инженерам удалось испытать «взлёт, переключение а верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до запланированной точки приземления». Он также добавил, что компания получила все необходимые данные.

По данным The Verge, эти испытания были для Starship самыми масштабными — ранее аппарат не поднимался на такую высоту.

Starship разрабатывается SpaceX для межпланетных путешествий. Это двухступенчатая многоразовая ракета, причём вторая ступень Starship объединена с космическим аппаратом — дозаправляемым кораблем или заправочным танкером.