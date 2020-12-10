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    Новости

    Прототип космического корабля Starship взорвался при проверке вертикального способа посадки

    10 декабря 2020
    Кот-император
    10.12.2020
    551
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    Во время испытания прототип ракеты Starship, разработанный SpaceX, взорвался при попытке вертикальной посадки. Трансляцию запуска можно посмотреть на YouTube-канале компании.

    Прототип SN8 поднялся на 12,5 километра, выключил двигатели и начал спуск. Когда аппарат приблизился к земле, то он снова включил двигатели, но заработали только два из трёх. Ракета развернулась вниз хвостом, начала снижение и взорвалась, как только коснулась площадки.

    SpaceX написала в твиттере, что всё случилось из-за того, ракетный двигатель Raptor аварийно прекратил работу. Илон Маск похвалил команду, подчеркнув, что во время миссии инженерам удалось испытать «взлёт, переключение а верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до запланированной точки приземления». Он также добавил, что компания получила все необходимые данные.

    По данным The Verge, эти испытания были для Starship самыми масштабными — ранее аппарат не поднимался на такую высоту.

    Starship разрабатывается SpaceX для межпланетных путешествий. Это двухступенчатая многоразовая ракета, причём вторая ступень Starship объединена с космическим аппаратом — дозаправляемым кораблем или заправочным танкером.

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    Кот-император
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