Ракета Super Heavy и корабль Starship взорвались во время манёвра отделения

Тестовая миссия SpaceX по запуску космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy (самой большой в истории) окончилась взрывом на высоте примерно 40 километров — в момент отделения первой ступени.

Как проходил запуск можно посмотреть в прямой трансляции:

Миссия предполагала, что конструкция взлетит на высоту 64 километров. Там корабль отделится от ускорителя (тот сам должен приземлиться на водную платформу), после чего долетит до высоты 121 километров, совершит манёвр, а затем его отправят на дно Тихого океана. Основная задумка — реализовать концепт многоразовой системы и протестировать ракету. Предполагается, что с её помощью можно будет совершать путешествия на Луну и Марс.

Почти сразу после старта у ракеты не запустились шесть двигателей.

Первоначально запуск планировали совершить 18 апреля, но его отложили на 48 часов — причиной стал замёрзший клапан давления.