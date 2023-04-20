Ракета Super Heavy и корабль Starship взорвались во время манёвра отделения

Тестовая миссия SpaceX по запуску космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy (самой большой в истории) окончилась взрывом на высоте примерно 40 километров — в момент отделения первой ступени.
Как проходил запуск можно посмотреть в прямой трансляции:
Миссия предполагала, что конструкция взлетит на высоту 64 километров. Там корабль отделится от ускорителя (тот сам должен приземлиться на водную платформу), после чего долетит до высоты 121 километров, совершит манёвр, а затем его отправят на дно Тихого океана. Основная задумка — реализовать концепт многоразовой системы и протестировать ракету. Предполагается, что с её помощью можно будет совершать путешествия на Луну и Марс.
Почти сразу после старта у ракеты не запустились шесть двигателей.
Первоначально запуск планировали совершить 18 апреля, но его отложили на 48 часов — причиной стал замёрзший клапан давления.
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