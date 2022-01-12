Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl отложили до конца 2022 года

GSC Game World неожиданно решила отложить выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl до 8 декабря 2022 года.
Изначально релиз должен был состояться 28 апреля. А несколько дней назад о переносе игры рассказал блогер под ником OLDboi.
По словам разработчиков, дополнительные семь месяцев нужны, чтобы отполировать проект и полностью реализовать свое видение.
Мы убеждены, что разработка игры должна идти столько, сколько потребуется: особенно в случае с таким проектом.
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Редактор
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