Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl отложили до конца 2022 года

GSC Game World неожиданно решила отложить выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl до 8 декабря 2022 года.

Изначально релиз должен был состояться 28 апреля. А несколько дней назад о переносе игры рассказал блогер под ником OLDboi.

По словам разработчиков, дополнительные семь месяцев нужны, чтобы отполировать проект и полностью реализовать свое видение.