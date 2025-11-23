КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
Ремейк Prince of Persia: Sands of Time ожидается уже в январе, если верить инсайдерам

Кот-император
23 ноября 11:04
120
1 минута на чтение
Издание Insider Gaming сообщает, что ремейк классической игры Prince of Persia: Sands of Time от компании Ubisoft должен выйти в середине января 2026 года. Инсайдеры сообщают, что игру, вероятно, впервые покажут 11 декабря на церемонии награды The Game Awards; тогда и объявят дату выхода.
Prince of Persia: The Sands of Time вышла в 2003 году и стала перезапуском «Принца Персии» на консолях шестого поколения; она считается одной из лучших игр серии. Ремейк «Песков времени» был анонсирован ещё в 2020 году, но с тех пор о нём было мало новостей. Но в 2024 году Ubisoft действительно уже сообщали, что выход игры планируется в 2026 году.

Новый паркур и переписанный сюжет — свежие детали ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Дмитрий Кинский

10.04.2024

5203

Даты выхода пока нет.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

