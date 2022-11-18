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    Новости

    Ремейком «Побега из Нью-Йорка» займутся авторы перезапуска серии «Крик»

    18 ноября 2022
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    18.11.2022
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    0 минут на чтение
    Ремейком «Побега из Нью-Йорка» займутся авторы перезапуска серии «Крик»

    Творческая команда Radio Silence, куда входят постановщики Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт и Чад Виллелла, займётся ремейком фантастического боевика Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка». Ранее трио вернули популярную франшизу 90-х — серию «Крик». Сам Карпентер выступит исполнительным продюсером новой версии картины.

    Источники Deadline сообщают, что команда ищет сценариста. Хотя в 2019-м СМИ писали, что ремейком «Побега из Нью-Йорка» займётся Ли Уоннелл («Апгрейд», «Человек-невидимка»).

    Новый «Крик» собрал по миру 140 миллионов долларов и был тепло принят критиками. И хотя его бюджет не раскрывается, судя по всему, в Paramount остались довольны результатами. Следующая часть «Крика» выйдет уже в 2023-м.

    Оригинальный «Побег из Нью-Йорка» вышел в 1981 году и рассказывал о будущем, в котором Манхэттэн превратили в тюрьму строгого режима. По сюжету на острове разбивается самолёт с президентом США, но сбежать из этой тюрьмы невозможно. Главному герою по прозвищу Змей предлагают спасти президента за сутки, потому что в его чемодане находится кассета с информацией по ядерному синтезу.

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    Как снимали «Побег из Нью-Йорка» и «Побег из Лос-Анджелеса»

     Кирилл Размыслович |  25.08.2021

    Как появились эта провокационная история о мрачном будущем и колоритный Змей Плискин

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