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    Режиссер «Ампира V» приступил к экранизации романа «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина

    28 июля 2023
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    28.07.2023
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    Режиссер Виктор Гинзбург объявил, что приступил к работе над экранизацией еще одного романа Виктора Пелевина под названием «S.N.U.F.F.».

    Прежде постановщик снял фильмы по мотивам других книг именитого писателя — «Generation П» и «Ампир V».

    Последний пока так и не добрался до российских кинотеатров. Ранее ленту в незаконченном виде слили на торренты. А мировая премьера должна состояться на фестивале Fantasia в Канаде.

    Действие разворачивается в постапокалиптическом мире вокруг двух стран, одну из которых населяют «орки», а другую — «люди».

    Напомним, Гинзбург получил права на адаптацию романов Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10» еще в 2018 году

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