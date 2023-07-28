Режиссер «Ампира V» приступил к экранизации романа «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина

Режиссер Виктор Гинзбург объявил, что приступил к работе над экранизацией еще одного романа Виктора Пелевина под названием «S.N.U.F.F.».

Прежде постановщик снял фильмы по мотивам других книг именитого писателя — «Generation П» и «Ампир V».

Последний пока так и не добрался до российских кинотеатров. Ранее ленту в незаконченном виде слили на торренты. А мировая премьера должна состояться на фестивале Fantasia в Канаде.

Действие разворачивается в постапокалиптическом мире вокруг двух стран, одну из которых населяют «орки», а другую — «люди».

Напомним, Гинзбург получил права на адаптацию романов Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10» еще в 2018 году