Режиссёр Mass Effect рассказал, почему адаптация игры всё ещё не вышла

В 2010 году Electronic Arts, материнская компания BioWare, продала права на экранизацию игр Mass Effect кинокомпании Legendary Pictures. Исполнительными продюсерами проекта были Рей Музика и Грег Зещук, основавшие BioWare, а также один из создателей серии игр Кейси Хадсон. Тем не менее, официальной информации о прозводстве ленты с того момента так и не появилось. Зато в прошлом месяце был выпущен ожидаемый сборник трилогии «Mass Effect: Legendary Edition».

В связи с этим Мак Уолтерс, директор проекта «Mass Effect: Legendary Edition» и ведущий сценарист BioWare, дал интервью Insider, в котором рассказал, почему экранизация в итоге была отменена.

Если вы собираетесь рассказывать историю, которая так же конкретизирована, как «Mass Effect», то телевидение — это лучший способ сделать это. Сюжет игры хорошо сочетается с эпизодическим контентом… Когда мы создаем игру Mass Effect, у нас есть основа, общая история, которую мы хотим рассказать, но каждый уровень или миссия похожи на отдельный телевизионный эпизод. Они не пишутся заранее. Они пишутся по мере того, как мы подходим к каждому. Так, они добавляются к основному сюжету, и основная история корректируется, потому что мы сделали что-то действительно крутое в этом«эпизоде​».

Работа над фильмом «Mass Effect» началась в 2010 году, когда компания Legendary Pictures получила права на экранизацию. Но он так и не вышел.

Казалось, что мы всегда боролись с IP. Какую историю мы собираемся рассказать за 90–120 минут? Отдадим ли мы должное оригиналу?

Уолтерс добавил, что позднее, когда в Legendary сменилось руководство, появилась идея сделать адаптацию в виде сериала. По мнению Уолтерса, телевидение удобно для адаптации игр, однако следует избегать неправильных стратегий из игр, например, как в интерактивных фильмах Netflix вроде «Чёрного зеркала: Бандерснэтч», в которых зрители могли выбирать разные сюжетные сценарии.

Это было круто в качестве эксперимента, но я не знаю, стоит ли нам брать эти приёмы из игр для повествования… Есть много богатых миров с удивительными персонажами, и они есть в каждом из медиа (фильмы, телевидение и видеоигры), поэтому мы должны воспользоваться этим [особенностями каждой сферы] и опираться на них

Уолтерс считает, что серия обязательно когда-нибудь получит адаптацию, и формат сериала подходит для этого больше всего.