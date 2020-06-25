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    Рон Перлман рассказал, почему отказался играть в новом «Хеллбое»

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    3979
    1 минут на чтение
    Хеллбой и его мир

    Рон Перлман, актёр, сыгравший Хеллбоя в двух фильмах Гильермо дель Торо, рассказал, что ему предлагали появиться и в новой экранизации комиксов про этого героя. Перлман объяснил, почему отказался:

    У меня была возможность поучаствовать в перезапуске, но я решил, что единственная версия Хеллбоя, которая мне интересна, — та, что мы создали с Гильермо. Так что я отстранился от него, полностью отстранился, и ничего из него не смотрел и не слушал о нём. Я пожелал им удачи, но это была не моя тема.

    Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали это как отказ от камео, но этого слова Перлман не произносил. Речь именно о роли самого Хеллбоя.

    Перлман много лет агитировал за то, чтобы Дель Торо позволили снять третий фильм и завершить историю Хеллбоя. Поговаривают, что студия была недовольна большим бюджетом и сравнительно скромными сборами второго фильма серии, «Золотая армия». Однако сам Перлман говорит иное:

    Единственное, что мешало третьему «Хеллбою» — это то, что Гильермо — один из самых загруженных ребят в этом бизнесе. Он не мог этим заняться, когда на нём столько всего висело, даже если бы хотел.

    Так или иначе, перезапуск с новым режиссёром и актёром обернулся кассовым провалом и был разгромлен критиками. Что до Перлмана, по его словам, он смирился с мыслью, что больше не сыграет своего любимого персонажа.

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     Марина Беляева |  29.04.2019 |  2 134

    Фильм получился провальным — но всё же у него больше общего с комиксами Майка Миньолы, чем у дилогии Дель Торо. Разбираем, что фильм оставил от первоисточника и как поменял персонажей.

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    Кот-император
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