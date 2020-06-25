Рон Перлман рассказал, почему отказался играть в новом «Хеллбое»

Рон Перлман, актёр, сыгравший Хеллбоя в двух фильмах Гильермо дель Торо, рассказал, что ему предлагали появиться и в новой экранизации комиксов про этого героя. Перлман объяснил, почему отказался:

У меня была возможность поучаствовать в перезапуске, но я решил, что единственная версия Хеллбоя, которая мне интересна, — та, что мы создали с Гильермо. Так что я отстранился от него, полностью отстранился, и ничего из него не смотрел и не слушал о нём. Я пожелал им удачи, но это была не моя тема.

Некоторые СМИ ошибочно интерпретировали это как отказ от камео, но этого слова Перлман не произносил. Речь именно о роли самого Хеллбоя.

Перлман много лет агитировал за то, чтобы Дель Торо позволили снять третий фильм и завершить историю Хеллбоя. Поговаривают, что студия была недовольна большим бюджетом и сравнительно скромными сборами второго фильма серии, «Золотая армия». Однако сам Перлман говорит иное:

Единственное, что мешало третьему «Хеллбою» — это то, что Гильермо — один из самых загруженных ребят в этом бизнесе. Он не мог этим заняться, когда на нём столько всего висело, даже если бы хотел.

Так или иначе, перезапуск с новым режиссёром и актёром обернулся кассовым провалом и был разгромлен критиками. Что до Перлмана, по его словам, он смирился с мыслью, что больше не сыграет своего любимого персонажа.