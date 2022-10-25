Рождество в галактике. Тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

В сети появился тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики». Его формат повторяет недавнюю новинку «Ночной оборотень» — нас ждёт не полноценный фильм, а скорее тематический эпизод сериала.

Тематический спешл расскажет о приключениях команды, которая хочет порадовать Питера Квилла. Мантис и Дракс отправляются на Землю, чтобы достать для капитана действительно кое-что особенное. Вернее, кое-кого…

Премьера на Disney+ — 25 ноября.

Полноценная третья часть выйдет 5 мая 2023-го.