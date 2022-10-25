Рождество в галактике. Тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

В сети появился тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики». Его формат повторяет недавнюю новинку «Ночной оборотень» — нас ждёт не полноценный фильм, а скорее тематический эпизод сериала.
Тематический спешл расскажет о приключениях команды, которая хочет порадовать Питера Квилла. Мантис и Дракс отправляются на Землю, чтобы достать для капитана действительно кое-что особенное. Вернее, кое-кого…
Премьера на Disney+ — 25 ноября.
Полноценная третья часть выйдет 5 мая 2023-го.
Читайте также
«Стражи галактики. Часть 2»: лучше или хуже первой?
Александр Гагинский | 26.04.2017
Сравниваем сиквел и сенсационный оригинал 2014 года. «Особенно енот» или «особенно Малыш Грут»?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Классика жанраЖизненный цикл библиотечных объектов.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.