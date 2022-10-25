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    Новости

    Рождество в галактике. Тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

    25 октября 2022
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    25.10.2022
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    0 минут на чтение
    Рождество в галактике. Тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»

    В сети появился тизер праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики». Его формат повторяет недавнюю новинку «Ночной оборотень» — нас ждёт не полноценный фильм, а скорее тематический эпизод сериала.

    Тематический спешл расскажет о приключениях команды, которая хочет порадовать Питера Квилла. Мантис и Дракс отправляются на Землю, чтобы достать для капитана действительно кое-что особенное. Вернее, кое-кого…

    Премьера на Disney+ — 25 ноября.

    Полноценная третья часть выйдет 5 мая 2023-го.

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     Александр Гагинский |  26.04.2017

    Сравниваем сиквел и сенсационный оригинал 2014 года. «Особенно енот» или «особенно Малыш Грут»?

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