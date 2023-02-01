Руперт Гринт хотел бы увидеть адаптацию «Гарри Поттера» в виде сериала

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере», считает, что рано или поздно Warner Bros. переснимет фильмы для новой аудитории.
Поэтому он хотел бы увидеть новую интерпретацию книг Джоан Роулинг в виде сериала.
Я бы хотел, чтобы «Гарри Поттера» превратили в сериал. Думаю, это сработает. Уверен, фильмы в любом случае переснимут.
Кроме того, Гринт готов передать роль Рона другому актеру, хотя это будет для него нелегко.
Это своего рода передача эстафеты. <…> Это странно, потому что у меня с Роном много общего. И меня выбрали на его роль. Будет трудно отпустить его. Но в то же время приятно.
Ранее уже неоднократно были слухи, что Warner Bros. работает над сериалом во вселенной «Гарри Поттера».
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