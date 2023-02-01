    3
    Новости

    Руперт Гринт хотел бы увидеть адаптацию «Гарри Поттера» в виде сериала

    1 февраля 2023
    Avatar photo
    01.02.2023
    326
    0 минут на чтение
    Руперт Гринт хотел бы увидеть адаптацию «Гарри Поттера» в виде сериала

    Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере», считает, что рано или поздно Warner Bros. переснимет фильмы для новой аудитории.

    Поэтому он хотел бы увидеть новую интерпретацию книг Джоан Роулинг в виде сериала.

    Я бы хотел, чтобы «Гарри Поттера» превратили в сериал. Думаю, это сработает. Уверен, фильмы в любом случае переснимут.

    Кроме того, Гринт готов передать роль Рона другому актеру, хотя это будет для него нелегко.

    Это своего рода передача эстафеты. <…> Это странно, потому что у меня с Роном много общего. И меня выбрали на его роль. Будет трудно отпустить его. Но в то же время приятно.

    Ранее уже неоднократно были слухи, что Warner Bros. работает над сериалом во вселенной «Гарри Поттера».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен 12
    0
    6138
    Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен

    А ещё выходит долгожданный сериал про демонов в адском отеле и отвязная версия Велмы. 

    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?
    0
    71546
    Крауд-кампания «Мира фантастики» к юбилею журнала завершилась! Что дальше?

    Рассказываем о статусе проектов.

    Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями 1
    0
    60854
    Агентство «Локвуд и компания»: чисто английские охотники за привидениями

    Книги всё ещё лучше, но это тот случай, когда экранизация уступает совсем чуть-чуть.  

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 1
    0
    112170
    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой

    Лучший музыкальный экшен последних лет

    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте
    0
    220929
    Новостной спецвыпуск от 30 января в Фантастическом подкасте

    Как прошел режиссерский дебют Нила Дракмана, какие рекорды установил наш журнал и что за шпионский роман о СССР и США подготовил бывший канадский астронавт.

    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези
    0
    156101
    Какие книги выйдут в 2023 году за рубежом? Фантастика и фэнтези

    Список для тех, кто читает в оригинале — или хочет знать, чего терпеливо ждать в будущем.

    Какие комиксы выйдут в 2023 году на русском 23
    0
    203388
    Какие комиксы выйдут в 2023 году на русском

    У нас почти не будет новинок от Marvel или DC, но российские издатели порадуют необычными вещами

    Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика 8
    0
    268084
    Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика

    Впрочем, как известно, лучшие YA-вещи подходят для любого возраста!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить