Руперт Гринт хотел бы увидеть адаптацию «Гарри Поттера» в виде сериала

Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере», считает, что рано или поздно Warner Bros. переснимет фильмы для новой аудитории.

Поэтому он хотел бы увидеть новую интерпретацию книг Джоан Роулинг в виде сериала.

Я бы хотел, чтобы «Гарри Поттера» превратили в сериал. Думаю, это сработает. Уверен, фильмы в любом случае переснимут.

Кроме того, Гринт готов передать роль Рона другому актеру, хотя это будет для него нелегко.

Это своего рода передача эстафеты. <…> Это странно, потому что у меня с Роном много общего. И меня выбрали на его роль. Будет трудно отпустить его. Но в то же время приятно.

Ранее уже неоднократно были слухи, что Warner Bros. работает над сериалом во вселенной «Гарри Поттера».