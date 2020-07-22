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    Новости

    Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers

    22 июля 2020
    Кот-император
    22.07.2020
    1224
    0 минут на чтение
    Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers

    В сети появились новые фотографии грядущего сериала «Искатели истины» (Truth Seekers) с участием комедийного дуэта Саймона Пегга и Ника Фроста («Трилогия Корнетто» Эдгара Райта и «Пол — секретный материальчик»).

    Шоу в жанре хоррор-комедии рассказывает о команде специалистов, которые расследуют связанные с призраками паранормальные случаи по всей Великобритании. Всю работу команда записывает и публикует в сети.Чем дальше, тем дела становятся страшнее и опаснее — героям приходится изучать подземные бункеры, проклятые церкви и заброшенные больницы. И вскоре команда охотников натыкается на следы зловещего заговора, который может привести к концу света!

    Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers 1 Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers 2 Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers 3

    Пегг и Фрост также выступили соавторами сценария — вместе с Натом Саундерсом и Джеймсом Серафиновичем (сериал «По болезни»). Последний также занял пост исполнительного продюсера. Режиссёром выступит Джим Филд Смит.

    Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers 4 Саймон Пегг и Ник Фрост опять борются с паранормальным — теперь в сериале Truth Seekers 5

    Точной даты выхода у сериала пока нет — известно только, что в нём будет восемь эпизодов, которые выйдут на Amazon Prime Video.

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    Кот-император
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