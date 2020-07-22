В сети появились новые фотографии грядущего сериала «Искатели истины» (Truth Seekers) с участием комедийного дуэта Саймона Пегга и Ника Фроста («Трилогия Корнетто» Эдгара Райта и «Пол — секретный материальчик»).
Шоу в жанре хоррор-комедии рассказывает о команде специалистов, которые расследуют связанные с призраками паранормальные случаи по всей Великобритании. Всю работу команда записывает и публикует в сети.Чем дальше, тем дела становятся страшнее и опаснее — героям приходится изучать подземные бункеры, проклятые церкви и заброшенные больницы. И вскоре команда охотников натыкается на следы зловещего заговора, который может привести к концу света!
Пегг и Фрост также выступили соавторами сценария — вместе с Натом Саундерсом и Джеймсом Серафиновичем (сериал «По болезни»). Последний также занял пост исполнительного продюсера. Режиссёром выступит Джим Филд Смит.
Точной даты выхода у сериала пока нет — известно только, что в нём будет восемь эпизодов, которые выйдут на Amazon Prime Video.
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