Сайт фанфиков «Фикбук» запустил «Слэшбук» — версию для слэша и фемслэша

Иллюстрация: фрагмент комикса Ryuichirou

Популярный русскоязычный сайт фанфиков «Фикбук» (он же — «Книга фанфиков») в начале декабря запустил дополнительную версию сайта, на которой можно публиковать и читать фанфикшен в категориях «слэш» и «фемслэш». Команда захотела разнести творчество авторов на разные площадки, чтобы в случае блокировки под удар попал только один сайт.

Это тот же самый Фикбук, где сохраняются все ваши профили, фанфики, подписчики, личные сообщения. Слэшбук отличается только тем, что на нем показывается только слэш, фемслэш, смешанная направленность, другие виды отношений и статьи про слэш с Фикбука. На самом же Фикбуке будет показываться все остальное. Фикбук и Слэшбук, как разные очки, через которые вы смотрите на один и тот же сайт. Все профили, подписчики, отзывы — одинаковые, но на Фикбуке не будет слэша, а на Слэшбуке будет только слэш.

Этому решению предшествовал крупный скандал среди авторов и читателей.

5 декабря пользователи соцсетей заметили, что команда сайта на фоне принятия законов о «пропаганде ЛГБТ» без уведомления изменила соглашение. В нём появились пункты, запрещающие публиковать материалы, включающие «демонстрацию нетрадиционных отношений» или «описание и изображение нетрадиционных отношений».

Кроме того, в соглашении появились пункты, позволяющие раскрыть данные пользователей по запросу властей.

У многих пользователей решения площадки вызвали возмущение и недоумение, поскольку ранее владельцы площадке в рассылке рассказывали, что у пользователей не будет никаких проблем. В том числе и потому, что «Фикбук» зарегистрирован вне территории РФ.

После возмущённых комментариев в соцсетях команда 6 декабря опубликовала посты в социальных сетях, где уверила пользователей, что не будет ничего удалять и не будет ничего выдавать.

Мы заметили, что в социальных сетях распространяется информация об изменениях в нашем пользовательском соглашении. Нам важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и могли нам доверять. Вот что вам нужно знать: 🔹 Работы, заявки, записи в блогах, комментарии и всё остальное мы удалять не станем. Ничего в этом вопросе не изменилось. 🔹 Ваши персональные данные мы не собираем и не передаем. Позднее мы опубликуем новость с подробностями, связанную с изменениями в пользовательском соглашении.

В телеграме пост собрал почти десять тысяч комментариев.

В тот же день позже команда объявила о запуске «Слэшбука». Новая площадка тоже вызвала массу вопросов, в том числе и технического характера. На момент публикации заметки счётчик комментариев достиг 11,6 тысяч.

На фоне нововведений пользователи вспомнили про англоязычный портал, посвящённый фанфикшену — Archive of Our Own. Некоторые начали публиковать руководства для новичков, призывая переносить свои работы.

Ранее подобный приём использовала площадка «Мангалиб» с переведённой мангой разных жанров. Всю мангу жанра «яой» вынесли на отдельную площадку с той же структурой

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» вступил в силу с 5 декабря после подписи президентом. Законопроект ввёл административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых».