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    Новости

    Сценарий перезапуска «Фантастической четвёрки» напишет Джош Фридман — соавтор «Аватара 2» и шоураннер «Основания»

    1 апреля 2023
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    01.04.2023
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    0 минут на чтение
    Джош Фридман напишет сценарий перезапуска «Фантастической четвёрки»

    Автор сериала «Основание» Джош Фридман напишет сценарий к первому фильму про Фантастическую четвёрку от Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

    Фридман также известен как один из авторов второго «Аватара» и сериала «Сквозь снег». Режиссёром кинокомикса стал Мэтт Шекман, снявший для Marvel сериал «Ванда/Вижен». Актёрский состав пока неизвестен — по слухам, кастинг начался в феврале.

    Новая «Фантастическая четвёрка» начнёт 6-ю фазу киновселенной Marvel.

    Съёмки перезапуска стартуют в начале 2024 года, а премьера состоится 14 февраля 2025 года.

     

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