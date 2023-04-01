Сценарий перезапуска «Фантастической четвёрки» напишет Джош Фридман — соавтор «Аватара 2» и шоураннер «Основания»

Автор сериала «Основание» Джош Фридман напишет сценарий к первому фильму про Фантастическую четвёрку от Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фридман также известен как один из авторов второго «Аватара» и сериала «Сквозь снег». Режиссёром кинокомикса стал Мэтт Шекман, снявший для Marvel сериал «Ванда/Вижен». Актёрский состав пока неизвестен — по слухам, кастинг начался в феврале.

Новая «Фантастическая четвёрка» начнёт 6-ю фазу киновселенной Marvel.

Съёмки перезапуска стартуют в начале 2024 года, а премьера состоится 14 февраля 2025 года.