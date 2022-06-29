Сценарист «Оби-Вана Кеноби» раскрыл подробности ранней версии Ривы

Сценарист Стюарт Битти продолжает делиться подробностями о первом черновике «Оби-Вана Кеноби», над которым он работал примерно полтора года — ещё во времена, когда проект планировали выпустить в формате фильма (даже, как оказалось, трёх фильмов).

Осторожно, спойлеры!

Теперь он раскрыл роль Ривы — да, героиня была прописана с самого начала, но с другими акцентами. Так мы можем сравнить с тем, что получилось в итоге.

Девушка не знала, что Дарт Вейдер — это Энакин.

Рива возненавидела совет джедаев после того, как на Храм напали клоны и Энакин, который убил её друзей и едва не убил её саму. Она поверила лжи про заговор джедаев, и потому сама стала на них охотиться.

Рива узнавала правду про Энакина от Кеноби, что полностью переворачивало её мировоззрение.

Рива должна была умереть от рук Вейдера, попытавшись защитить Кеноби.

По замыслу Битти, смерть Ривы должна была положить конец поискам Кеноби. Это совпадает со слитым ранее сценарием, где в финале Инквизиторша собиралась похитить Люка, но в итоге оставила его в живых. Рива добиралась до Вейдера, сообщала о смерти Кеноби, на что тот нападал на неё со словами «Если ты смогла победить Кеноби, то победишь и меня».

Битти считает, что искупить свою вину Рива могла только смертью — этим и заканчивалась арка персонажа.

Других Инквизиторов в сериале не планировалось. Зато мог появиться коммандер Коди.

Битти считал, что Кеноби нужен был кто-то, кого он сможет спасти или одолеть. Одолеть или спасти Вейдера никак не получится, его история всё-таки известна — поэтому сценарист придумал Риву.

Битти признаётся, что сценарий немного напоминает Jedi: Fallen Order. Но он работал над текстом до выхода игры, и поиграть смог лишь после завершения работы. Совпадение, не больше.

Lucasfilm и Disney пока не анонсировали ни второй сезон «Кеноби», ни якобы спин-офф про Риву. Героиня выжила, и, возможно, ещё появится на экранах.