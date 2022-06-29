Сценарист «Оби-Вана Кеноби» раскрыл подробности ранней версии Ривы

Сценарист Стюарт Битти продолжает делиться подробностями о первом черновике «Оби-Вана Кеноби», над которым он работал примерно полтора года — ещё во времена, когда проект планировали выпустить в формате фильма (даже, как оказалось, трёх фильмов).
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Осторожно, спойлеры!
Теперь он раскрыл роль Ривы — да, героиня была прописана с самого начала, но с другими акцентами. Так мы можем сравнить с тем, что получилось в итоге.
- Девушка не знала, что Дарт Вейдер — это Энакин.
- Рива возненавидела совет джедаев после того, как на Храм напали клоны и Энакин, который убил её друзей и едва не убил её саму. Она поверила лжи про заговор джедаев, и потому сама стала на них охотиться.
- Рива узнавала правду про Энакина от Кеноби, что полностью переворачивало её мировоззрение.
- Рива должна была умереть от рук Вейдера, попытавшись защитить Кеноби.
- По замыслу Битти, смерть Ривы должна была положить конец поискам Кеноби. Это совпадает со слитым ранее сценарием, где в финале Инквизиторша собиралась похитить Люка, но в итоге оставила его в живых. Рива добиралась до Вейдера, сообщала о смерти Кеноби, на что тот нападал на неё со словами «Если ты смогла победить Кеноби, то победишь и меня».
- Битти считает, что искупить свою вину Рива могла только смертью — этим и заканчивалась арка персонажа.
- Других Инквизиторов в сериале не планировалось. Зато мог появиться коммандер Коди.
- Битти считал, что Кеноби нужен был кто-то, кого он сможет спасти или одолеть. Одолеть или спасти Вейдера никак не получится, его история всё-таки известна — поэтому сценарист придумал Риву.
- Битти признаётся, что сценарий немного напоминает Jedi: Fallen Order. Но он работал над текстом до выхода игры, и поиграть смог лишь после завершения работы. Совпадение, не больше.
Lucasfilm и Disney пока не анонсировали ни второй сезон «Кеноби», ни якобы спин-офф про Риву. Героиня выжила, и, возможно, ещё появится на экранах.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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