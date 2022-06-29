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    Новости

    Сценарист «Оби-Вана Кеноби» раскрыл подробности ранней версии Ривы

    29 июня 2022
    29.06.2022
    991
    1 минута на чтение
    Сериал «Оби-Ван Кеноби»: наши впечатления от первых двух эпизодов 7

    Сценарист Стюарт Битти продолжает делиться подробностями о первом черновике «Оби-Вана Кеноби», над которым он работал примерно полтора года — ещё во времена, когда проект планировали выпустить в формате фильма (даже, как оказалось, трёх фильмов).

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Теперь он раскрыл роль Ривы — да, героиня была прописана с самого начала, но с другими акцентами. Так мы можем сравнить с тем, что получилось в итоге.

    • Девушка не знала, что Дарт Вейдер — это Энакин.
    • Рива возненавидела совет джедаев после того, как на Храм напали клоны и Энакин, который убил её друзей и едва не убил её саму. Она поверила лжи про заговор джедаев, и потому сама стала на них охотиться.
    • Рива узнавала правду про Энакина от Кеноби, что полностью переворачивало её мировоззрение.
    • Рива должна была умереть от рук Вейдера, попытавшись защитить Кеноби.
    • По замыслу Битти, смерть Ривы должна была положить конец поискам Кеноби. Это совпадает со слитым ранее сценарием, где в финале Инквизиторша собиралась похитить Люка, но в итоге оставила его в живых. Рива добиралась до Вейдера, сообщала о смерти Кеноби, на что тот нападал на неё со словами «Если ты смогла победить Кеноби, то победишь и меня».
    • Битти считает, что искупить свою вину Рива могла только смертью — этим и заканчивалась арка персонажа.
    • Других Инквизиторов в сериале не планировалось. Зато мог появиться коммандер Коди.
    • Битти считал, что Кеноби нужен был кто-то, кого он сможет спасти или одолеть. Одолеть или спасти Вейдера никак не получится, его история всё-таки известна — поэтому сценарист придумал Риву.
    • Битти признаётся, что сценарий немного напоминает Jedi: Fallen Order. Но он работал над текстом до выхода игры, и поиграть смог лишь после завершения работы. Совпадение, не больше.

    Lucasfilm и Disney пока не анонсировали ни второй сезон «Кеноби», ни якобы спин-офф про Риву. Героиня выжила, и, возможно, ещё появится на экранах.

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