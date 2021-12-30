Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска

Две прекрасные новости накануне Нового года!

Прежде всего, благодарим вас за феноменальную поддержку — вашими усилиями разблокирована седьмая сверхцель. Это плакат А3 с иллюстрацией от нашего бессменного художника Александра Ремизова. Вот что он нарисовал для этого года:

Новую картинку для постера мы покажем позже.

А впереди — две самые главные сверхцели. На отметке в 4,5 миллиона мы добавим в три новых спецвыпуска по 16 страниц. А на отметке в 6 миллионов все участники получат бесплатно русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка»!

А под самое закрытие офиса 30 декабря из типографии приехал он. Выстраданный, выплаканный, но в итоге блестящий и вдохновляющий. Спецвыпуск «Мир фантастики» №6 «Старые добрые игры»!

Участники предзаказа получат его в начале следующего года.

Ещё раз спасибо вам, друзья! С наступающим!