Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска

Две прекрасные новости накануне Нового года!
Прежде всего, благодарим вас за феноменальную поддержку — вашими усилиями разблокирована седьмая сверхцель. Это плакат А3 с иллюстрацией от нашего бессменного художника Александра Ремизова. Вот что он нарисовал для этого года:
Новую картинку для постера мы покажем позже.
А впереди — две самые главные сверхцели. На отметке в 4,5 миллиона мы добавим в три новых спецвыпуска по 16 страниц. А на отметке в 6 миллионов все участники получат бесплатно русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка»!
А под самое закрытие офиса 30 декабря из типографии приехал он. Выстраданный, выплаканный, но в итоге блестящий и вдохновляющий. Спецвыпуск «Мир фантастики» №6 «Старые добрые игры»!
Участники предзаказа получат его в начале следующего года.
Ещё раз спасибо вам, друзья! С наступающим!
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