    3
    Новости | О нас

    Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска

    30 декабря 2021
    30.12.2021
    812
    0 минут на чтение
    Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска

    Две прекрасные новости накануне Нового года!

    Прежде всего, благодарим вас за феноменальную поддержку — вашими усилиями разблокирована седьмая сверхцель. Это плакат А3 с иллюстрацией от нашего бессменного художника Александра Ремизова. Вот что он нарисовал для этого года:

    Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска 1

    Новую картинку для постера мы покажем позже.

    А впереди — две самые главные сверхцели. На отметке в 4,5 миллиона мы добавим в три новых спецвыпуска по 16 страниц. А на отметке в 6 миллионов все участники получат бесплатно русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка»!

    А под самое закрытие офиса 30 декабря из типографии приехал он. Выстраданный, выплаканный, но в итоге блестящий и вдохновляющий. Спецвыпуск «Мир фантастики» №6 «Старые добрые игры»!

    Седьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована! Бонус: фото шестого спецвыпуска 4

    Участники предзаказа получат его в начале следующего года.

    Ещё раз спасибо вам, друзья! С наступающим!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Трилогия «Траун: Доминация» готовит почву для сериала «Асока»?
    0
    37645
    Трилогия «Траун: Доминация» готовит почву для сериала «Асока»?

    Новые книги Тимоти Зана могут намекать на сюжет будущего сериала — если верна наша теория.

    Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»
    0
    214265
    Видео: обзор умиротворяющей настолки «Поляна»

    Новый ролик от Hobby World.

    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 7
    0
    94645
    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

    Поклонникам ужасов и мистики тоже будет что посмотреть: от экранизаций видеоигр The Last of Us и Resident Evil до новых проектов Майка Флэнегана и создателей хронооперы «Тьма».

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 19
    0
    150455
    Стефани Майер «Солнце полуночи». Альтернативный фансервис

    Дотошное описание конфетно-букетного периода красавчика-вампира.

    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста
    0
    375407
    Обсуждаем новый фильм про Человека-паука в 39-м выпуске подкаста

    Душевно обсуждаем хорошее кино

    Лучшие мультсериалы 2021 10
    0
    160761
    Лучшие мультсериалы 2021

    Ацтекское фэнтези, мультивселенная Marvel, ответвление «Войн клонов», финал «Утиных историй» и, конечно, тот сериал, которым вам уже все уши прожужжали.

    Какие сериалы смотреть в 2022: фэнтези и не только 10
    0
    223690
    Какие сериалы выйдут в 2022: фэнтези и не только

    Приквелы «Властелина колец», «Игры престолов» и «Ведьмака», экранизация «Песочного человека». И немного НФ по Halo и Star Trek.

    Новые сериалы декабря 2021: Боба Фетт, ДжоДжо и Санта 6
    0
    294550
    «Книга Бобы Фетта»: история персонажа и чего ждать от сериала

    Что ждёт самого известного в галактике охотника за головами в его первом сольном проекте?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить