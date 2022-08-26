Сентябрьский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ сентябрьского номера «Мира фантастики», который обойдется вам в 390 рублей.
Иллюстрация на обложке: Андрей Васильченко
Главное фантастическое событие сентября — выход супердорогого сериала от Amazon «Кольца власти», рассказывающего о событиях, что разворачивались в Средиземье до «Властелина колец». А поскольку этот рассказ основан на книжном наследии Толкина, мы можем в общих чертах расписать, что, по идее, должны показать в сериале. А ещё мы расскажем об аниматоре Доне Блуте, писателях Джеймсе Крюсе и Алане Кубатиеве, а также гейм-дизайнере Уве Розенберге. Ну и об их творениях, разумеется!
В 226 выпуске вас ждет:
- откуда черпали вдохновение авторы при съёмках «Унесённых призраками»;
- как автомат с самой первой Street Fighter уделал реальных боксёров;
- почему в конце первой версии сказки Пиноккио погибал;
- каким будет интернет завтра;
- сохранил ли мультсериал «Джетсоны» актуальность.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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