Сентябрьский номер «Мира фантастики» уже можно предзаказать

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ сентябрьского номера «Мира фантастики», который обойдется вам в 390 рублей.

Иллюстрация на обложке: Андрей Васильченко

Главное фантастическое событие сентября — выход супердорогого сериала от Amazon «Кольца власти», рассказывающего о событиях, что разворачивались в Средиземье до «Властелина колец». А поскольку этот рассказ основан на книжном наследии Толкина, мы можем в общих чертах расписать, что, по идее, должны показать в сериале. А ещё мы расскажем об аниматоре Доне Блуте, писателях Джеймсе Крюсе и Алане Кубатиеве, а также гейм-дизайнере Уве Розенберге. Ну и об их творениях, разумеется!