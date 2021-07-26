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    Новости

    Сериал «Миротворец» Джеймса Ганна выйдет 16 января

    26 июля 2021
    26.07.2021
    637
    0 минут на чтение
    Сериал «Миротворец» Джеймса Ганна выйдет 16 января

    По данным портала Midgard Times, премьера спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссия навылет» про Миротворца в исполнении Джона Сина состоится 16 января 2022 года в HBO Max.

    В этот день выйдут первые три эпизода: A Whole New Whirled, Best Friends Never и Better Goff Dead. 

    Всего запланировано восемь серий, которые будут выходить на еженедельной основе. Сериал описывается как комедийный экшен, который расскажет о происхождении персонажа. За сценарий и постановку ответственен сам Джеймс Ганн.

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