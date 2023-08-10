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    Сериал по Twisted Metal стал самым запойно просматриваемым в Peacock

    10 августа 2023
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    10.08.2023
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    Компания NBCUniversal объявила, что ТВ-адаптация Twisted Metal от Peacock стала самой запойно просматриваемой комедией в онлайн-кинотеатре.

    В среднем пользователи смотрели по три эпизода подряд. А некоторые и вовсе закончили весь сезон за один присест.

    Стриминговый сервис не сказал, сколько всего посмотрели Twisted Metal, но, судя по всему, шоу вошло пятерку лучших оригинальных проектов Peacock.

    По данным аналитической фирмы, в первый уикэнд сериал набрал 400 миллионов минут просмотра.

    ТВ-адаптация Twisted Metal из 10 эпизодов с Энтони Маки в главной роли вышла 27 июля.

    Критики встретили сериал прохладно — на Metacritic у него 53 баллов. А вот обычным зрителям он понравился больше.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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