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    Новости

    Сериалу нет равных на ТВ — первые отзывы на «Властелин колец: Кольца власти»

    25 августа 2022
    25.08.2022
    1024
    1 минута на чтение
    Сериалу нет равных не ТВ — критики о «Власте

    «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon стартует 2 сентября, но критики из крупных изданий уже посмотрели первые два эпизода.

    Если кратко, то журналисты остались в неописуемом восторге от сериала.

    Эрик Франциско:

    Я посмотрел «Кольца власти» и могу с уверенностью сказать, что вам понравится. Большой, смелый и красивый. Не знаю, будет ли сериал стоять рядом с фильмами Джексона, но пока он соответствует ожиданиям.

    Брэндон Кац, The Wrap:

    Первые два эпизода «Колец власти» — захватывающее зрелище. По масштабам, размаху, амбициям и грандиозности сериалу нет равных на телевидении.

    Дэван Когган, Entertainment Weekly:

    Я посмотрела первые два эпизода «Колец власти», и они доставили мне огромное удовольствие. Кажется, будто я вернулась в Средиземье. Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда приведет эта история.

    Стейси Ламбе, Entertainment Tonight:

    Посмотрел первые два эпизода «Колец власти». И должен признать, что я был удивлен тем, насколько сериал мне понравился. Он вдохнул новую жизнь во франшизу. И мне кажется, он понравится людям, как только они позволяет втянуть себя в историю.

    Кэт Мун, TV Guide:

    Я посмотрела первые две серии «Колец власти». Это грандиозно, смело, амбициозно. Мне очень понравилось. Кадры Средиземья были ошеломляющими. И я бы хотела, чтобы сериал показывали на больших экранах.

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