«Властелин колец: Кольца власти» от Amazon стартует 2 сентября, но критики из крупных изданий уже посмотрели первые два эпизода.

Если кратко, то журналисты остались в неописуемом восторге от сериала.

Эрик Франциско:

Я посмотрел «Кольца власти» и могу с уверенностью сказать, что вам понравится. Большой, смелый и красивый. Не знаю, будет ли сериал стоять рядом с фильмами Джексона, но пока он соответствует ожиданиям.

Брэндон Кац, The Wrap:

Первые два эпизода «Колец власти» — захватывающее зрелище. По масштабам, размаху, амбициям и грандиозности сериалу нет равных на телевидении.

Дэван Когган, Entertainment Weekly:

Я посмотрела первые два эпизода «Колец власти», и они доставили мне огромное удовольствие. Кажется, будто я вернулась в Средиземье. Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда приведет эта история.

Стейси Ламбе, Entertainment Tonight:

Посмотрел первые два эпизода «Колец власти». И должен признать, что я был удивлен тем, насколько сериал мне понравился. Он вдохнул новую жизнь во франшизу. И мне кажется, он понравится людям, как только они позволяет втянуть себя в историю.

Кэт Мун, TV Guide: