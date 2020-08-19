«Шевелись, Киберплотва» — игроки сочиняют частушки про Cyberpunk 2077

Российское подразделение CD Projekt RED запустило конкурс киберпанк-частушек, участники которого должны сочинить и опубликовать в соцсетях два куплета про Cyberpunk 2077, но в рамках приличия.
Главное условие — сюжет должен разворачиваться в Найт-Сити вокруг Ви или других героев. Не воспрещается также обыгрывать особенности игры.
Мы ознакомились с творчеством пользователей сети и собрали в одном материале те частушки, что нам больше всего запомнились.
CDPR подведет итоги конкурса 26 августа. На кону стоят гарнитура Arctis 1 Wireless Cyberpunk Edition и две пары Arctis 1 Wireless.
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Редактор
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