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    Новости

    Шоураннеры Stranger Things займутся новой адаптацией «Тетради смерти» и другими проектами для Netflix

    7 июля 2022
    07.07.2022
    423
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    Мэтт и Росс Дафферы — шоураннеры «Очень странных дел» — основали собственную продюсерскую компанию Upside Down Pictures, которая займётся созданием новых проектов для Netflix. Как связанных с их вселенной, так и нет.

    Работать с ними будет Хиллари Ливитт, которая занималась сериалами «Великая», «Озарк», «Сияющие» и «Тёмное дитя».

    Вот список анонсированных проектов:

    • новая игровая сериальная адаптация манги «Тетрадь смерти», которая не будет иметь отношения к фильму от Netflix 2017 года;
    • оригинальный сериал (без подробностей) от Джеффри Эддиса и Уилла Мэттьюза, создателей кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»;
    • сериал по роману Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман»;
    • некий спин-офф «Очень странных дел», который, по заявлениям Даффером, будет значительно отличаться от первоисточника;
    • театральная постановка — тоже во вселенной «Очень странных дел», над ней работают продюсеры Соня Фридман («Гамлет», «Книга мормонов») и Стивен Долдри («Оби-Ван Кеноби», «Корона», «Билли Эллиот»).

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    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё ни не бывало в «Очень странных делах». 

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