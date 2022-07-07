Шоураннеры Stranger Things займутся новой адаптацией «Тетради смерти» и другими проектами для Netflix

Мэтт и Росс Дафферы — шоураннеры «Очень странных дел» — основали собственную продюсерскую компанию Upside Down Pictures, которая займётся созданием новых проектов для Netflix. Как связанных с их вселенной, так и нет.

Работать с ними будет Хиллари Ливитт, которая занималась сериалами «Великая», «Озарк», «Сияющие» и «Тёмное дитя».

Вот список анонсированных проектов:

новая игровая сериальная адаптация манги «Тетрадь смерти», которая не будет иметь отношения к фильму от Netflix 2017 года;

оригинальный сериал (без подробностей) от Джеффри Эддиса и Уилла Мэттьюза, создателей кукольного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления»;

сериал по роману Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман»;

некий спин-офф «Очень странных дел», который, по заявлениям Даффером, будет значительно отличаться от первоисточника;

театральная постановка — тоже во вселенной «Очень странных дел», над ней работают продюсеры Соня Фридман («Гамлет», «Книга мормонов») и Стивен Долдри («Оби-Ван Кеноби», «Корона», «Билли Эллиот»).