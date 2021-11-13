Сиквел «Доктора Стрэнджа» отправлен на крупные пересъёмки

The Hollywood Reporter сообщает о том, что сиквелу «Доктора Стрэнджа» понадобились крупные пересъёмки.
Согласно изданию, новая съемка проходит в Лос-Анджелесе и является значительной, будучи одновременно дополнительными съёмками и пересъемками уже отснятых сцен. Ожидается, что съёмочный процесс займет примерно полтора месяца. Актеры будут участвовать в производстве как минимум шесть недель, работая шесть дней в неделю.
У руля «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» всё так же Сэм Рэйми, а сценарий пишет Майкл Уалдрон, который ответственен за «Локи». Неизвестно, какие актеры задействованы в съёмках, помимо Бенедикта Камбербэтча.
Источники в статье THR расходятся во мнениях относительно природы пересъемок. Большинство из них утверждает, что такие процедуры нормальны, и Marvel может назначить дополнительные съемки даже в середине производства. Другие, в свою очередь, настаивают, что с такими крупными пересъёмками скивел становится похожим на другой фильм. Вероятно, студия решила внести изменения в фильм после тестовых показов, как ранее отмечали инсайдеры.
Премьера ожидается в мае 2022.
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В общей сложности 11 картин.
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