Сиквел «Доктора Стрэнджа» отправлен на крупные пересъёмки

The Hollywood Reporter сообщает о том, что сиквелу «Доктора Стрэнджа» понадобились крупные пересъёмки.

Согласно изданию, новая съемка проходит в Лос-Анджелесе и является значительной, будучи одновременно дополнительными съёмками и пересъемками уже отснятых сцен. Ожидается, что съёмочный процесс займет примерно полтора месяца. Актеры будут участвовать в производстве как минимум шесть недель, работая шесть дней в неделю.

У руля «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» всё так же Сэм Рэйми, а сценарий пишет Майкл Уалдрон, который ответственен за «Локи». Неизвестно, какие актеры задействованы в съёмках, помимо Бенедикта Камбербэтча.

Источники в статье THR расходятся во мнениях относительно природы пересъемок. Большинство из них утверждает, что такие процедуры нормальны, и Marvel может назначить дополнительные съемки даже в середине производства. Другие, в свою очередь, настаивают, что с такими крупными пересъёмками скивел становится похожим на другой фильм. Вероятно, студия решила внести изменения в фильм после тестовых показов, как ранее отмечали инсайдеры.

Премьера ожидается в мае 2022.