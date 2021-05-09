    3
    Новости

    Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon поддержали бойкот «Золотого Глобуса»

    9 мая 2021
    Кот-император
    09.05.2021
    1150
    1 минута на чтение
    Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon поддержали бойкот «Золотого Глобуса»

    Скарлетт Йоханссон поддержала критику и бойкот Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) из-за её коррумпированности, расизма и сексизма. Актриса считает, что необходимо прекратить сотрудничество с ассоциацией, пока в ней не будут проведение серьезные реформы. Руководители ассоциации заявили, что внутренние реформы будут проведены.

    В заявлении относительно этой ситуации Йоханссон написала:

    Как актриса, я должна продвигать фильм и принимать участие в наградном сезоне, присутствуя на пресс-конференциях и церемониях награждения. В прошлом это также означало столкновение с сексистскими вопросами и замечаниями от определенных членов HFPA, граничащими с сексуальными домогательствами. Именно по этой причине я уже много лет отказывалась присутствовать на их конференциях.

    HFPA — это организация, которая была узаконена такими, как Харви Вайнштейн, чтобы набрать влияние для признания Киноакадемией, и повести отрасль по этому пути. Если не будет реформ внутри организации, то, я считаю, пора бойкотировать HFPA и сосредоточиться на важности и силе единства внутри наших профсоюзов и отрасли в целом.

    Марк Руффало, обладатель «Глобуса» этого года как лучший актёр в мини-сериале («Я знаю, что это правда»), и коллега Скарлетт Йоханссон, с которой они вместе играли в «Мстителях», присоединился к критике организации. Он заявил, что сейчас не испытывает гордости за полученную награду.

    Обескураживает то, что HFPA, которая приобрела известность и извлекла выгоду из своего сотрудничества с режиссёрами и актёрам, сопротивляется изменениям, которых требуют от неё многие группы, наиболее бесправные из-за культуры секретности и изоляции. Настало время сделать шаг вперед и исправить ошибки прошлого. Честно говоря, как обладатель «Золотого глобуса», я не могу сказать, что испытываю от её наличия гордость или счастье.

    Вместе со Скарлетт Йоханссон компании Netflix и Amazon отказались от выдвижения своих проектов на «Золотой глобус», который организовывает Голливудская ассоциация иностранной прессы, пока не будут проведены необходимые преобразования.

    Читайте также

    Скарлетт Йоханссон не сразу согласилась на сольный фильм про Черную вдову

    Скарлетт Йоханссон не сразу согласилась на сольный фильм про Черную вдову

     Дмитрий Кинский |  12.03.2020

    Однако актрису переубедила режиссер Кейт Шортланд.

    Скарлетт Йоханссон сыграет в переосмыслении «Невесты Франкенштейна» от студии A24 и Apple

    Скарлетт Йоханссон сыграет в переосмыслении «Невесты Франкенштейна» от студии A24 и Apple

     Кот-император |  23.10.2020

    Картину поставит оскароносный режиссёр Себастьян Лелио («Фантастическая женщина», «Глория Белл»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Боги уничтожают мир: 10 книг эсхатологической фантастики 9
      0
      23128
      Михаил Харит «Рыбари и виноградари. Книга II. В начале перемен»: магический реализм про несбывшийся Апокалипсис 

      Если целью автора было подвигнуть читателя к размышлениям о жизни, вере и Боге, восприятие выходит совсем на иной уровень. 

      1
      0
      65187
      Обзор Returnal: пять биомов ада

      Молитесь, чтобы игра не вылетела!

      Ацтеки: мифология, государство и хрустальные черепа
      0
      70669
      Ацтеки: государство, мифология, образ жизни и хрустальные черепа

      Почему в Теночтитлане рабу надо было наступить на дерьмо, как пили кактусовый самогон и правда ли там были какие-то хрустальные черепа.

      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов 1
      0
      119310
      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов

      Разговорный сериал о квантовых ужасах, поданный в виде телефонной беседы. 

      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки
      0
      137247
      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки

      Мистический боевик, в котором две исторические эпохи сходятся воедино.

      Как начиналась «Игра престолов»: ужасный пилот, замены актёров и неожиданный успех 20
      0
      299141
      Отмечаем десятилетие «Игры престолов» в 23-м выпуске Фантастического подкаста

      Главные фанаты «Песни льда и пламени» в редакции празднуют юбилей культового фэнтези-сериала.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 10
      0
      190336
      Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021

      Сергей Лукьяненко, Генри Лайон Олди, Вера Камша, Аластер Рейнольдс, Питер Уоттс и мастер юношеской прозы Йон Колфер со «взрослым» фэнтези

      Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези 6
      0
      201723
      Аниме «Доктор Стоун»: наука против фэнтези

      За приключениями попаданцев в декорациях нового каменного века здесь скрывается научно-популярная программа, а герои привыкли решать проблемы умом и смекалкой.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить