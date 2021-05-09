Скарлетт Йоханссон, Netflix и Amazon поддержали бойкот «Золотого Глобуса»

Скарлетт Йоханссон поддержала критику и бойкот Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) из-за её коррумпированности, расизма и сексизма. Актриса считает, что необходимо прекратить сотрудничество с ассоциацией, пока в ней не будут проведение серьезные реформы. Руководители ассоциации заявили, что внутренние реформы будут проведены.
В заявлении относительно этой ситуации Йоханссон написала:
Как актриса, я должна продвигать фильм и принимать участие в наградном сезоне, присутствуя на пресс-конференциях и церемониях награждения. В прошлом это также означало столкновение с сексистскими вопросами и замечаниями от определенных членов HFPA, граничащими с сексуальными домогательствами. Именно по этой причине я уже много лет отказывалась присутствовать на их конференциях.
HFPA — это организация, которая была узаконена такими, как Харви Вайнштейн, чтобы набрать влияние для признания Киноакадемией, и повести отрасль по этому пути. Если не будет реформ внутри организации, то, я считаю, пора бойкотировать HFPA и сосредоточиться на важности и силе единства внутри наших профсоюзов и отрасли в целом.
Марк Руффало, обладатель «Глобуса» этого года как лучший актёр в мини-сериале («Я знаю, что это правда»), и коллега Скарлетт Йоханссон, с которой они вместе играли в «Мстителях», присоединился к критике организации. Он заявил, что сейчас не испытывает гордости за полученную награду.
Обескураживает то, что HFPA, которая приобрела известность и извлекла выгоду из своего сотрудничества с режиссёрами и актёрам, сопротивляется изменениям, которых требуют от неё многие группы, наиболее бесправные из-за культуры секретности и изоляции. Настало время сделать шаг вперед и исправить ошибки прошлого. Честно говоря, как обладатель «Золотого глобуса», я не могу сказать, что испытываю от её наличия гордость или счастье.
Вместе со Скарлетт Йоханссон компании Netflix и Amazon отказались от выдвижения своих проектов на «Золотой глобус», который организовывает Голливудская ассоциация иностранной прессы, пока не будут проведены необходимые преобразования.
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