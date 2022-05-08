Скончался комиксист Джордж Перес, работавший над «Мстителями» и «Чудо-женщиной»

Родственники Джорджа Переса сообщили через соцсети, что комиксист ушёл из жизни 6 мая в окружении членов семьи. В декабре прошлого года Перес рассказал поклонникам, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в третьей стадии. К сожалению, опухоль была неоперабельной. Тогда он сообщил, что собирается оставшееся время провести в кругу семьи.

Перес работал художником комиксов ещё с 1970-х годов и сотрудничал с издательствами DC Comics, Marvel Comics, BOOM! Studios и Image Comics. Особую популярность он приобрел благодаря серии «Мстители», а также «Юным Титанам» и «Чудо-женщине». Перес ответственен за создание образов героев Белого Тигра и Таскмастера, а также именно он разработал культовый боевой костюм злодея Лекса Лютора в комиксе «Человек из стали» (Action Comics No. 544).

Издатель и главный креативный директор DC Джим Ли в официальном заявлении: