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    Скончался комиксист Джордж Перес, работавший над «Мстителями» и «Чудо-женщиной»

    8 мая 2022
    08.05.2022
    396
    0 минут на чтение
    Скончался комиксист Джордж Перес

    Родственники Джорджа Переса сообщили через соцсети, что комиксист ушёл из жизни 6 мая в окружении членов семьи. В декабре прошлого года Перес рассказал поклонникам, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в третьей стадии. К сожалению, опухоль была неоперабельной. Тогда он сообщил, что собирается оставшееся время провести в кругу семьи.

    Перес работал художником комиксов ещё с 1970-х годов и сотрудничал с издательствами DC Comics, Marvel Comics, BOOM! Studios и Image Comics. Особую популярность он приобрел благодаря серии «Мстители», а также «Юным Титанам» и «Чудо-женщине». Перес ответственен за создание образов героев Белого Тигра и Таскмастера, а также именно он разработал культовый боевой костюм злодея Лекса Лютора в комиксе «Человек из стали» (Action Comics No. 544).

    Издатель и главный креативный директор DC Джим Ли в официальном заявлении:

    Джордж Перес обладал художественным стилем, который был одновременно динамичным и невероятно выразительным […] Хотя его будет очень не хватать, его работа будет жить с бесчисленным количеством поклонников, а также со всеми талантами, на которые он повлиял на протяжении многих лет.

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