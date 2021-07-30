Скоро в «Амедиатеке» появится контент HBO Max

«Амедиатека» заключала с WarnerMedia эксклюзивную сделку на показ в своем онлайн-кинотеатре избранный контент HBO Max.
Он будет доступен по подписке как в самом стриминговом сервисе, так и у партнеров вроде «КиноПоиска HD».
С августа в «Амедиатеке» будут появляться проекты вроде ребута «Сплетницы», триллера «Без лишних движений», научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта, подростковой драмы «Поколение», комедии «Бортпроводница» и так далее.
Также из библиотеки WB в онлайн-кинотеатр перекочуют «По волчьим законам», «11.22.63», «В поле зрения» и различные документалки.
Со всем этим контентом в «Амедиатеке» смогут ознакомиться пользователи из России, СНГ, Украины и Грузии.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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