Скоро в «Амедиатеке» появится контент HBO Max

«Амедиатека» заключала с WarnerMedia эксклюзивную сделку на показ в своем онлайн-кинотеатре избранный контент HBO Max.

Он будет доступен по подписке как в самом стриминговом сервисе, так и у партнеров вроде «КиноПоиска HD».

С августа в «Амедиатеке» будут появляться проекты вроде ребута «Сплетницы», триллера «Без лишних движений», научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта, подростковой драмы «Поколение», комедии «Бортпроводница» и так далее.

Также из библиотеки WB в онлайн-кинотеатр перекочуют «По волчьим законам», «11.22.63», «В поле зрения» и различные документалки.

Со всем этим контентом в «Амедиатеке» смогут ознакомиться пользователи из России, СНГ, Украины и Грузии.