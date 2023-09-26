Слух: Netflix хочет экранизировать серию Baldur’s Gate

Портал Giant Freakin Robot недавно со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix хочет заняться экранизацией культовой серии ролевых игр Baldur’s Gate.
Сейчас онлайн-кинотеатр ведет переговоры по поводу прав на адаптацию. Пока непонятно, будет это фильм или сериал, хотя в последнем больше смысла.
Авторы портала предполагают, что таким образом стриминговый сервис хочет усилиться на поприще фэнтези, поскольку уход Генри Кавилла из «Ведьмака» может негативно сказаться на рейтингах сериала.
Увы, других подробностей о потенциальном проекте пока нет.
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