Слух: Netflix разрабатывает сериал по Dragon Age

Фото: кадр Dragon Age Redemption / Knights of Good Productions

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, Netflix разрабатывает сериал по серии видеоигр Dragon Age. Об этом Рихтман написал у себя в посте на Patreon.

Подробностей о проекте пока особо нет.

Параллельно Netflix готовит мультсериал Dragon Age Absolution о Тевинтере. Его выход запланирован на декабрь.

По Dragon Age уже выходил веб-сериал, приуроченный к релизу DLC для второй части игры. Это был веб-сериал с подзаголовком Redemption при участии Фелиции Дей.