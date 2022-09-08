Слух: Netflix разрабатывает сериал по Dragon Age

Фото: кадр Dragon Age Redemption / Knights of Good Productions
По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, Netflix разрабатывает сериал по серии видеоигр Dragon Age. Об этом Рихтман написал у себя в посте на Patreon.
Подробностей о проекте пока особо нет.
Параллельно Netflix готовит мультсериал Dragon Age Absolution о Тевинтере. Его выход запланирован на декабрь.
По Dragon Age уже выходил веб-сериал, приуроченный к релизу DLC для второй части игры. Это был веб-сериал с подзаголовком Redemption при участии Фелиции Дей.
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