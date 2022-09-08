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    Новости

    Слух: Netflix разрабатывает сериал по Dragon Age

    8 сентября 2022
    08.09.2022
    19
    0 минут на чтение
    Слух: Netflix разрабатывает сериал по Dragon Age

    Фото: кадр Dragon Age Redemption / Knights of Good Productions

    По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, Netflix разрабатывает сериал по серии видеоигр Dragon Age. Об этом Рихтман написал у себя в посте на Patreon.

    Подробностей о проекте пока особо нет.

    Параллельно Netflix готовит мультсериал Dragon Age Absolution о Тевинтере. Его выход запланирован на декабрь.

    По Dragon Age уже выходил веб-сериал, приуроченный к релизу DLC для второй части игры. Это был веб-сериал с подзаголовком Redemption при участии Фелиции Дей.

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