Слух: по «Обители зла» снимут новый фильм с подзаголовком The Umbrella Chronicles

Портал Geek Vibes Nation со ссылкой на свои источники сообщил, что в производстве находится перезапуск кинофраншизы «Обитель зла».

Картина получит подзаголовок The Umbrella Chronicles. Интересно, что так же называлась вышедшая в 2007 году игра.

В ней, напомним, рассказывалось об оперативнике STARS Ребекке Чемберс и бывшем морском пехотинце Билли Коэне, которые попали в заброшенный учебный центр, где их преследует Джеймс Маркус, соучредитель Umbrella и создатель Т-вируса.

На проект пока не назначили режиссера. Тем не менее Пол У. С. Андерсон, снявший все фильмы с Милой Йовович, выступит продюсером.

Других подробностей о фильме пока нет.