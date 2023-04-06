Слух: по «Обители зла» снимут новый фильм с подзаголовком The Umbrella Chronicles

Портал Geek Vibes Nation со ссылкой на свои источники сообщил, что в производстве находится перезапуск кинофраншизы «Обитель зла».
Картина получит подзаголовок The Umbrella Chronicles. Интересно, что так же называлась вышедшая в 2007 году игра.
В ней, напомним, рассказывалось об оперативнике STARS Ребекке Чемберс и бывшем морском пехотинце Билли Коэне, которые попали в заброшенный учебный центр, где их преследует Джеймс Маркус, соучредитель Umbrella и создатель Т-вируса.
На проект пока не назначили режиссера. Тем не менее Пол У. С. Андерсон, снявший все фильмы с Милой Йовович, выступит продюсером.
Других подробностей о фильме пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Александр Ремизов
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.