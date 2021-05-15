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    Новости

    СМИ: Бойд Холбрук и Шонетт Рене Уилсон присоединятся к пятой части «Индианы Джонса»

    15 мая 2021
    Кот-император
    15.05.2021
    535
    0 минут на чтение
    СМИ: к актёрскому составу «Индиана Джонса 5» присоединятся Бойд Холбрук и Шонетт Рене Уилсон

    Deadline сообщает, что к актёрскому составу пятой части «Индианы Джонса» присоединился Бойд Холбрук, известный игрой в сериале «Нарко» и фильме «Хищник». Также в пятой части франшизы сыграет Шонетт Рене Уилсон, снимавшаяся в «Черной Пантере» и «Миллиардах». Какие роли они исполнят, пока неизвестно.

    В актёрском составе уже значатся Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Томас Кречман и Мадс Миккельсен.

    Постановкой и написанием сценария займётся Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), который также займёт режиссёрское кресло. Стивен Спилберг работает над фильмом лишь в качестве продюсера. К нему присоединятся Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль.

    Джон Уильямс, который работал над музыкой всех частей франшизы и создал её культовую тему, также вернётся в качестве композитора.

    Премьера в российском прокате назначена на 28 июля 2022.

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    Кот-император
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