СМИ: Бойд Холбрук и Шонетт Рене Уилсон присоединятся к пятой части «Индианы Джонса»

Deadline сообщает, что к актёрскому составу пятой части «Индианы Джонса» присоединился Бойд Холбрук, известный игрой в сериале «Нарко» и фильме «Хищник». Также в пятой части франшизы сыграет Шонетт Рене Уилсон, снимавшаяся в «Черной Пантере» и «Миллиардах». Какие роли они исполнят, пока неизвестно.

В актёрском составе уже значатся Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Томас Кречман и Мадс Миккельсен.

Постановкой и написанием сценария займётся Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»), который также займёт режиссёрское кресло. Стивен Спилберг работает над фильмом лишь в качестве продюсера. К нему присоединятся Кэтлин Кеннеди, Фрэнк Маршалл и Саймон Эмануэль.

Джон Уильямс, который работал над музыкой всех частей франшизы и создал её культовую тему, также вернётся в качестве композитора.

Премьера в российском прокате назначена на 28 июля 2022.