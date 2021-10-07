По данным Variety, Disney для своего стриминг-сервиса заказал ещё один сериал в Киновселенной Marvel — спин-офф «ВандаВижен», посвящённый злодейке Агате Харкнесс. По всей видимости, героиня настолько полюбилась зрителям, что её решили вернуть в эфир.

Никаких подробностей о сюжете пока нет, неизвестно, покажут ли нам судьбу героини после финала «ВандаВижен» или сериал будет приквелом. Единственное, шоу описывают как «мрачную комедию».

К роли колдуньи вернётся Кэтрин Хан. А шоураннером вновь выступит Жак Шеффер («ВандаВижен»).

Надеемся, сериал назовут Agatha All Along!