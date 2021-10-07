По данным Variety, Disney для своего стриминг-сервиса заказал ещё один сериал в Киновселенной Marvel — спин-офф «ВандаВижен», посвящённый злодейке Агате Харкнесс. По всей видимости, героиня настолько полюбилась зрителям, что её решили вернуть в эфир.
Никаких подробностей о сюжете пока нет, неизвестно, покажут ли нам судьбу героини после финала «ВандаВижен» или сериал будет приквелом. Единственное, шоу описывают как «мрачную комедию».
К роли колдуньи вернётся Кэтрин Хан. А шоураннером вновь выступит Жак Шеффер («ВандаВижен»).
Надеемся, сериал назовут Agatha All Along!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Знание — сила!Пора всей научной кинофантастике собраться в команду и убить всю антинаучную.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.